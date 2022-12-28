有網友分享影片，一名汽車駕駛昨（27）下午在南橫公路上發現一隻台灣黑熊正在「跑山」，該黑熊後來疑似發現後方有人，慌張奔跑後跳入右側護欄。（翻攝照片）

有網友近日分享影片，一名駕駛昨（27）下午在南橫公路上發現一隻台灣黑熊正「跑山」，該黑熊後來疑似發現後方有人，慌張奔跑後跳入右側護欄，消失在樹叢裡，網友們紛紛驚呼「真的有黑熊！」保育人士表示，近日有不少民眾拍到黑熊出沒的影片，代表保育已有成效，呼籲應尊重其棲息空間。

據《自由時報》報導，公路總局甲仙工務段長陳正偉說，南橫台20臨105天池到向陽段每週二、四為道路管制日，禁止通行，初步看來保育已見成效，已有民眾發現黃喉貂及各式鳥類出沒頻繁，也有黑熊蹤跡；民眾在路面發現黑熊，表示黑熊正在嘗試新領域，但發現有人類後才趕緊害羞躲避。

台灣黑熊保育協會表示，近日收到許多黑熊遭南橫車輛追跑的影片，呼籲民眾尊重棲息空間，台灣黑熊棲息區域超過半個玉山國家公園，可能一天要走好幾個山頭，民眾若真的巧遇黑熊請立刻通報，但勿公開地點，避免遭遊客、獵人打擾，也可通報「台灣黑熊協會通報系統」，若發現黑熊受傷待援，可聯繫林務局。