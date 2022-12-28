許多人都曾接過詐騙集團的電話，有時一個不小心就可能讓荷包大失血。一位女網友表示，最近姐姐接到詐騙電話，還相信對方到ATM辦理相關手續，沒想到因為餘額只剩151元，讓對方決定果斷結束通話。貼文一出，許多人紛紛笑說是「天公疼憨人」。

原PO在Dcard發文表示，當時姐姐跟隨詐騙集團指示到ATM領出1千元後，向對方回報相關細節，結果對方得知餘額顯示151元時，還一度向姐姐確認領錢先後的金額正確，結果發現姐姐囊中羞澀後，只表示「那就操作到這邊就可以囉」，之後會有專人連繫，就草草結束掛電話。

直到事後向家人提到這次領錢的怪異經驗，姐姐才發現原來自己接到詐騙電話，透露領錢當下她相當擔心連1千元都領不出來，讓原PO笑說，「只能說是沒錢的好處？」

對此，許多人紛紛回應，「窮到詐騙集團不繼續騙了」、「笑死，詐騙集團表示：X的這個真窮」、「完美詮釋，用6位數的密碼守護著你3位數的存款，大概是這樣」、「雖然偏笨但是還好很窮，天公疼憨人」、「要請你姐提防，不會有人叫你匯款，操作提款機，那都是詐騙」。