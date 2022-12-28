總統蔡英文27日上午召開國安高層會議，拍板113年1月1日起，94年次1月1日以後出生的役男，義務役延長為1年，同時大幅調漲薪資，這也是蔡英文暌違745天後，再度接受媒體提問，蔡英文坦承，「這段時間因為疫情，導致傳統問答的機會比較少」，對此，前立委郭正亮今（28）日就用「可笑至極」猛轟蔡英文「哪有這種總統」，引發討論。

對於睽違了745日的媒體記者會，蔡英文在記者會中坦承，這段時間她因為疫情，導致傳統問答的機會比較少，但大家若是有需求，她會考慮安排，直言「你們今天問了好多問題喔，不是今天完了就沒有機會問了，所以不用著急」。蔡英文更表示，她總是要做好功課才能解答問題，「你給我時間做功課嘛」，接著說，「可是我常常對著媒體講話啊，我應該是一個常常對公眾講話的總統，只是沒有機會讓我們的媒體朋友來問問題，我們以後改進，你們也不需要說，今天要把所有問題問完，以後有機會了」。

郭正亮今（28）日就在中天節目《綠也掀桌》中表示，「只有一次記者會是不夠的，如果又故態復萌，之後又消失，這樣更傷」，郭直言，「當然蔡英文願意突破一次很不錯，讓大家有覺得說『還是盡了民主國家領導人基本的本分』」，但對於神隱的原因，郭正亮認為，「這樣的回答當然是零分，我不認為那是幕僚準備的答案，那是她自己準備的，如果真的是疫情，王必勝跟陳時中怎麼每天開記者會？因為這種答案太容易被破，就是蠢答案，哪有這種總統，可笑至極」。