36歲女星朱芯儀因演電視劇《犀利人妻》中的第三者黎薇恩在娛樂圈走紅，2011年她與賈靜雯弟弟衛斯理（賈子宸）結婚，婚後生下三個寶貝孩子，她近日在節目上分享孩子上學後，家長之間互相有紛爭，在群組內大吵，錯綜複雜的關係讓她選擇將孩子轉學。

朱芯儀育有兩個兒子一個女兒，她在節目《醫師好辣》上分享，其中一個小孩上幼稚園時，剛進去第一週，家長們創立群組，原本大家都好好的，不料因為其中一個男童劃傷女同學的臉，成為家長群組的爭端，一開始男童的家長緊急出面道歉，女童家長也打算息事寧人，沒想到男童接二連三對幾位同學造成肢體傷害，讓許多家長都跳出來攻擊男童家長，認為「孩子如果這麼不穩定的話，妳應該先讓他去做早療啊，不應該先讓他來上學」，想要勸退男童家長。

男童家長只好不斷道歉，到最後其他家長直接表明「妳一天到晚這樣子，妳就不應該讓妳小孩來上學」、「那我們的權益怎麼辦」等等言論，群組內就因為這件事吵架，由於老師沒有在群組內，不知道家長對這件事已經頗有怨言，吵了一陣子家長也抱怨老師沒有妥善照顧到班上孩子。

不友善的氛圍讓朱芯儀決定讓孩子轉學。（圖／醫師好辣YouTube）

連衛斯理看到群組都驚呼：「這個群組怎麼回事？怎麼這麼不友善？」朱芯儀冷靜看待，決定以靜制動，先不要去回應，她認為對一個3歲的孩子言語過激實在沒必要，且有些家長會和比較合得來的家長另外成立群組嚼舌根，讓朱芯儀受不了群組氛圍，決定將孩子轉學。

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／醫師好辣YouTube）

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。