大陸湖南省長沙市有名女子在社區裡的租屋處，從事賣淫活動，並和1名曾姓男子「不戴套」發生性行為，然而，這名女子早已被湖南省疾控中心確診有愛滋病，卻也未告知曾男；法院認為女子明知有愛滋病仍從事賣淫，已構成傳播性病罪，法官依傳播性病罪判處女子有期徒刑1年4個月，並處罰金人民幣5000元（約新台幣21970元）。

綜合陸媒報導，今年9月下旬下午5時許，在湖南省長沙市雨花區1處社區，有女子在租屋處進行賣淫活動，但女子明知自己有HIV陽性(愛滋病)，卻不告訴恩客曾姓男子，讓2人在未有任何防護措施、未戴保險套請況下，雙方卻發生性行為。

雨花區法院審理時，女子早已被湖南省疾控中心確診HIV陽性（愛滋病），且有在醫院進行治療並領取藥物，法院認為，女子明知自己有嚴重性病仍從事賣淫行為，已構成傳播性病罪，法官依傳播性病罪判處女子有期徒刑1年4個月，並處罰金人民幣5000元（約新台幣21970元）。

消息在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「男子回去又傳給老婆或女朋友，男子應該一起被判刑」、「男人嫖妓有錯，但是把病傳染回家給老婆，老婆是無辜的呀」、「希望這些男人沒有老婆，否則傳染給老婆，倒楣的是老婆」、「希望嫖客們都是單身，沒固定伴侶」、「真服了這些男的，和性工作者交易，自己不知道戴套？」、「男的活該」、「建議老婆把他也告了，讓嫖重也坐牢」。