大陸海關總署網站消息，大陸海關總署28日公告2022年第131號《關於新型冠狀病毒感染乙類乙管後有關事項的公告》，自明年1月8日起取消入境人員全員核酸檢測、所有進口冷鏈食品和非冷鏈物品核酸監測檢測等措施。

《公告》稱，根據大陸國務院聯防聯控機制有關部署和大陸《國境衛生檢疫法》等法律法規規定，現就新型冠狀病毒感染「乙類乙管」且不再納入檢疫傳染病管理後，有關事項公告如下：

一、自2023年1月8日起，取消入境人員全員核酸檢測，所有入境人員均需向海關申報入境前48小時內新型冠狀病毒核酸檢測結果。海關對健康申報正常且口岸常規檢疫無異常的入境人員，放行進入社會面；對健康申報異常或出現發熱等症狀的入境人員，根據排查情況實施分類處置。

二、相關省（自治區）按程序分類推動邊境口岸有序穩妥恢復開通貨、客運。

三、自2023年1月8日起，取消所有進口冷鏈食品和非冷鏈物品口岸環節針對新型冠狀病毒的核酸監測檢測等措施。