BBC一名盲人記者迪利(Sean Dilley)昨日深夜下班遭歹徒當街行搶，眼睜睜的看著iPhone手機被偷走，但他也不是省油的燈，隨即一個箭步飛撲過去壓制，還狠嗆:「你挑錯日子、也挑錯人了!」

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，週二當天迪利負責值夜班，下班後走在倫敦街頭要回家，不料被一名騎乘單車的搶匪鎖定，疑似見他行動不便下手為強，從旁呼嘯而過並搶走被害人手中的iPhone，然後逃離現場。迪利表示，自己當下察覺歹徒就在某個方向，想都沒想、奮力飛撲過去，整個人壓在他的腿和手臂上，搶回手機趕緊報警。

憑著自己力量制伏歹徒而難掩興奮心情，迪利激動說道:「希望這名帥哥能重新考慮我的職業，遺憾你在錯的時間遇到錯的人!」

迪利的先天性雙眼失明是在14歲時發作，此後出門都需靠導盲犬陪伴。他也在推特發文還原經過，稱這次事件非常「愚蠢」，也因此身上留了不少瘀青和傷口，相當疼痛，每個人都要為自己的決定負責，稱這是為了iPhone 14 Pro付出的代價，坦言:「最好的建議是，沒有任何東西值得你冒生命危險…我認為這是本能。」