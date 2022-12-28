大陸央視新聞報導，大陸審計署受國務院委託，28日下午向大陸全國人大常委會報告了「2021年度審計查出問題整改情況」，有關地方、部門和單位整改成效顯著，整改問題金額逾6632億元（人民幣，下同）。制定完善相關規章制度2800多項，追責問責1.4萬人，糾治了一些阻礙改革發展和長期未解決的頑瘴痼疾。

《審計整改報告》指出，今年整改成效更加顯著，重大問題整改取得實質性突破。截至2022年9月底，審計查出的6639個問題中，要求立行立改的問題有96％已整改到位，比上年提高1個百分點；要求分階段整改的問題有78％已完成整改；要求持續整改的570個問題均制定了措施和計畫。

其中，中央財政通過收回結餘資金、調整投資計畫、加快撥付等整改1287.22億元，中央部門和所屬單位通過加強預算管理、清理違規收費等整改24.62億元，各地通過追繳退回、統籌盤活、補發待遇、落實稅收優惠政策等整改2358.79億元。

北京冬奧會冬帕奧會完成審計整改540項：

此前，審計署圍繞著北京冬奧會和冬帕奧會等重大專案，進行專項審計。這次《審計整改報告》，也跟蹤相關問題整改情形。

在北京冬奧會和冬帕奧會跟蹤審計方面，審計查出的549個問題中，有540個已完成整改，完善制度61項。對整改中的9個問題，建設單位正與有關地方和部門加強溝通、妥善解決。

在港珠澳大橋建設審計方面，竣工決算草案編制和工程價款結算不準確不真實的17.53億元已全部整改完畢，完善4項有關制度。

國有資產管理取得積極進展：

《審計整改報告》也重點關注了大陸國有資產管理情況。報告顯示，各類國有資產在資訊真實性、品質安全性、管理效益性等方面取得積極進展。

《報告》顯示，大陸國有資產資訊真實性進一步提高。金融監管部門修訂統計辦法，將數據品質納入評級標準；有關金融機構制定不良資產入表方案，化解處置不良資產1265.77億元，並調整流動性監控指標。

有關央企和部門所屬企業，糾正因違規經營導致的國有權益損失風險，通過追繳資金、解除協議、盤活資產等方式整改214.19億元。

有關部門對中小金融機構加強外部監管，明確要求對地方商業銀行每3年進行一次綜合現場檢查。

針對尚未完成整改的問題，審計署將持續加強跟蹤督促檢查。