姆巴佩（Kylian Mbappe）在世足賽結束之後對法甲巴黎聖日耳曼（PSG）開出3個續留條件，其中之一就是要球隊賣掉巴西前鋒內馬（Neymar）。外界早有傳言內馬與姆巴佩不和，本屆的世足賽阿根廷與法國之戰，內馬也是支持另一位隊友梅西（Lionel Messi），姆巴佩原先只開了1個條件「賣掉內馬」，現在又增加到3個。

西班牙媒體《Ok Diario》報導，姆巴佩提出的3個條件為：賣掉內馬、撤換總教練、簽下肯恩（Harry Kane）。現任PSG總教練為加堤（Christophe Galtier），姆巴佩希望換成席丹（Zinedine Zidane），席丹目前沒有執掌任何球隊，肯恩則是效力於英超熱刺隊。

姆巴佩是當今身價最高的足球員，如果他離開PSG，可能收下他的球隊是西甲豪門皇家馬德里，為此他們預計得掏出10億歐元（新台幣328億，包含轉會費）來和PSG交涉。姆巴佩原本就對皇馬有興趣，只是今年中改變主意想留在法國，才對PSG開出留隊條件。姆巴佩曾在記者會表示：「我在這個國家長大，我一直都住在這裡，離開我的國家不是正確的事。」然而皇馬今年夏天似乎已經斷絕簽下姆巴佩的念頭。

至於剛決定與PSG續約的梅西，姆巴佩可能還沒這麼討厭他，總教練加堤表示兩人在世足決賽之後「握手言和」，暫不必擔心兩人之間的恩怨。不過現在的問題是姆巴佩想要把加堤和內馬都踢出球隊。姆巴佩的合約還剩下兩年，再來就看PSG球團如何處理了。