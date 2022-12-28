李李仁近來受邀與創作歌手李晉瑋合唱〈不在乎〉。2人日前赴魏如萱（娃娃）主持電台節目宣傳，李李仁女兒荳荳當天驚喜到現場探班，全是為了來看她最喜歡的偶像魏如萱，魏如萱說，荳荳都叫她娃娃阿姨，所以她自稱「卡娃姨」，讓李李仁、李晉瑋接不上話，沒想到下一秒陶晶瑩在直播上熱情留言：「荳愛娃。」

陶晶瑩還不斷在線上提醒女兒荳荳，「記得要跟娃娃阿姨合照，要記得」，魏如萱笑說，這位媽媽存在感很強，一直在盯場。魏如萱在現場翻出李李仁在1997年發行專輯《夢裡沒有你》，一打開歌詞本發現一個巧合，專輯內頁文案寫著：「因為真愛敢愛，所以不在乎遺忘。」魏如萱直喊，原來李李仁早在25年前已預言未來會與李晉瑋合唱〈不在乎〉，同事們紛紛大讚李李仁是許願大師。

李李仁隨後解釋，「許願大師」是想到什麼希望可以做到，最後機會真的來敲門了，並舉例他之前演太多壞人角色，想要演好人，就被找去拍警察，戲殺青完後突然想拍MV，不久果真去演出曾沛慈MV，既然MV都演了，若有機會也想再唱歌，豈料就收到李晉瑋合唱歌曲的邀約，羨煞眾人。