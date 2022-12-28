【立綱氣象報報】東北季風帶水氣 北、東部短暫陣雨

雨來了！氣象局稍早針對3縣市發布大雨特報，明日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區也要提防大雨，還有10縣市低溫可能下探10度，預估這波東北季風將持續影響到周六（12/31）跨年夜，且當天的降雨最為強勁，到了下周二（1/3）東北風再增強，降雨範圍也隨之擴大。

氣象主播戴立綱表示，近期東北季風為北部、東部送來水氣，因地形抬升作用，水氣發展主要在桃園以北、宜蘭、基隆、花蓮等地，將一路濕涼到跨年（1/1）過後。

氣象局發布低溫特報，今夜至明日上午被列為黃色燈號的寒冷地區分別為：新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市，可能下探10度以下低溫。

氣象局發布低溫特報，今夜至明日上午（12/28、12/29）有10縣市被列為寒冷地區。（圖／取自氣象局官網）

氣象局資料顯示，明日桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區降雨時間長，要提防局部大雨，不過新竹以南晴到多雲，整體來說較為穩定。

明日溫度方面，預估北台灣低溫約14、15度，白天因雲量多，高溫僅回升到17度左右，體感比今日更涼，而花東低溫則有16至18度，其他地區則落在11到14度之間，其中新竹至高雄及南投可能有10度以下低溫，但白天高溫可達22至25度，日夜溫差相當大。

氣象局分享未來一周溫度趨勢，預估明日北台灣低溫約14、15度。（圖／氣象局提供）

氣象局預報員趙竑表示，周六（12/31）跨年夜時，南方低壓將把更多水氣送往台灣，西半部雲量增加，也會伴隨著零星陣雨，不過到了下周日（1/1）東北風減弱，雨區仍是桃園以北、東北部、恆春半島為主，其他地區普遍多雲到晴，預估下周二（1/3）東北風再增強，雨區擴大到東半部，但中南部多雲到晴。