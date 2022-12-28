民進黨代理主席陳其邁、桃園市前市長鄭文燦今（28）日下午共同舉行記者會，向外界說明選後檢討報告內容。鄭文燦指出，民進黨在處理黑金爭議及重大治安議題時，讓外界有執政不力的疑慮，同時更指出新竹市前市長林智堅的論文爭議沒即時止血，導致影響年輕族群對民進黨的信任。而許多網友看完後紛紛氣炸表示，「把大家當白癡耍」，引發討論。

鄭文燦今日表示，明快處理涉及黑金事件及涉及黑金人士是必要，民進黨有排黑條款設計，是趨嚴而非趨鬆，就是決策層級，一定要保持跟黑金的距離，希望社會良善正面力量可以引導台灣發展。同時對於林智堅論文案，鄭文燦表示，政治人物取得學歷時必須經過檢驗，應嚴肅看待誠信問題，而這次選舉沒有即時止血，並設立停損點，導致民眾對民進黨的處理方式不滿，引響年輕族群對民進黨的信任。

沒想到此番言論一出，立刻在網路論壇PTT上炸開，許多網友紛紛直轟「當初全黨挺一人」實在有夠諷刺，更留言表示「自己也抄襲被抓，笑死」、「當初站他旁邊的是誰，好意思喔，把大家當白癡耍」、「先不說你也是抄襲仔，當初無腦相挺你也有一份」、「通篇沒提蔡英文，就是假檢討」、「三結義也跳車了」、「現在講這個晚了」。