藝人小甜甜（張可昀）被宋逸民的教會指出「私生活有極大的狀況」，導致發生一連串的風波，小甜甜的丈夫宋先生日前發聲挺教會，說要導正老婆，爆出夫妻倆婚變、互打官司。其實小甜甜過去在節目中就爆料自己遭老公言語家暴，嚴重到打113電話求救。

男星林道遠今年5月在節目《同學來了》透露，小甜甜曾傳訊息告訴他：「我老公家暴我！」、「我打了113家暴電話」還獨自帶2個月大的嬰兒離家出走，林道遠了解狀況後，才知道小甜甜被老公言語家暴。

小甜甜還原當時的情況，她剛從月子中心回家，發現小孩身上可能有熱疹、斑點等問題，馬上意識到要看醫生或塗藥，但老公不以為然，還不耐煩地對小甜甜說：「怎樣？你躁鬱症喔？你自己有毛病是不是啊？有那麼誇張嗎？」小甜甜一怒之下打113電話，把老公說的話告訴對方，113建議夫妻倆分開空間，小甜甜回應無法，因為家裡不夠大，113則說會持續追蹤狀況。

隔日小甜甜未見老公有改善，就趁對方上班時離家出走到飯店，臨走前她越想越氣「不行，我不能讓我老公這麼好過！」便把客廳和房間的冷氣遙控器全藏起來，才帶著小孩離開。

最後是教會中地位崇高的吳東諺幫忙化解婚姻危機，找來宋逸民、陳維齡一起開導，小甜甜和老公才和好。

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