娃諾身材性感，擁有許多死忠粉絲。（大象傳媒提供）

強尼一手打造品牌「大象傳媒」。（大象傳媒提供）

饒舌歌手Young Johnny強尼懷抱著對成人AV文化的熱愛，決心將興趣實踐成事業，一手打造品牌大象傳媒，專門拍攝台灣AV，近期在拍攝特殊百人混戰企劃，女優娃諾趁拍片時，刻意挑逗強，沒想到強尼居然沒有反應，一問之下才發知道，因長期於拍片現場觀看重口味成人動作，竟然產生了嚴重的職業傷害，不夠刺激的挑逗都沒辦法讓強尼有反應。

AV導演強尼力求高品質的劇情及拍攝手法，曾經赴日本學習AV產業，從腳本、拍攝、後製每一部片都親自下去監督，期望能夠將台灣的AV產業推向更高的殿堂，執導3年期間，已有上百部作品上架於國際平台FANSONE供象粉們訂閱觀看。特別推薦女優娃諾是大象傳媒力捧的新生代，可塑性高期待她未來在女優界可以發光發熱。

女優娃諾分享前陣子很瘋世足，特別設計性愛世足系列就是場景選在足球場，拍攝時自己會融入劇情，很投入想著對方是自己的天菜，期待兩人無間的配合，讓看影片的人都感受到愛的感覺。

女優娃諾說：「做人初體驗發生在20歲，是因為男朋友太溫柔加上沒有經驗找不到地方，於是特地找一個無敵大渣男，讓自己終結處女身份。當女優的成就感來自於沒有上床還能征服男人，很多粉絲私下關注我推特、ig成為粉絲是因為喜歡看我的作品。」

女優娃諾也分享，小時候在傳統家庭長大，「小時候常常有性幻想、好奇、渴望，當時我覺得這是很羞恥下流的事，一直壓抑自己。那時常常偷看爸爸的A片光碟，每次看完都覺得自己是壞小孩！」和大象傳媒合作拍攝AV的過程中，真的能感受到他們對成人AV製作的嚴謹及專業素養」。強尼也笑說：「每次和娃諾這麼性感的女孩合作時，我內心只有想著怎麼把她拍得更漂亮，讓觀眾更想要看我們的作品，所以拍攝期間全然忘記她們這些女優很性感這件事」！