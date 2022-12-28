軍友社今日舉辦「中華民國社會各界112年敬軍慰問團體授旗典禮」，國防部副部長柏鴻輝受邀出席，為34個來自社會各界的敬軍社團頒授敬軍旗幟，並代表國防部長邱國正感謝他們長期以來對國軍的支持與愛護。

授旗典禮上午在臺北國軍英雄館舉行，柏鴻輝與政戰局局長楊安出席，並由柏鴻輝依序頒授敬軍旗幟給各敬軍社團代表，象徵民國112年敬軍慰問活動正式開跑。

軍友社理事長黃呈琮致詞時表示，授旗儀式旨在讓工商企業界、社會慈善團體及各級主管機關，共同參與、重視與支持敬軍慰問活動，今年全國各界工商企業社團參與敬軍慰問活動計552場次，敬軍慰問金額超過8300萬元，除提供國軍官兵實質鼓勵外，更重要的是藉由敬軍慰問活動，增進軍民互動、瞭解，進而使國人支持國軍。

柏鴻輝指出，感謝軍友社的各敬軍團體，長期以來在社會各角落對國軍官兵的關懷與照顧，發揮所有支持國軍的力量為官兵加油打氣，令弟兄姊妹們備感溫馨。他說，今年臺海局勢不平靜，尤其，今年8月美國眾議院議長裴洛西來臺訪問後，中共對我國實施軍事威脅與認知作戰等手段，國軍始終堅守崗位，讓國人可以不受中共威脅，安心度過每一天，就是要以實際行動向全世界展現國軍捍衛國家安全的決心。

柏鴻輝並強調，政府昨召開「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，提出以強化全民國防為戰略目標的兵力結構調整規劃，未來將持續強化義務役男訓練內容及量能，打造國軍成為一支足以捍衛國家安全與區域和平的堅強勁旅。