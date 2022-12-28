新泰塭仔圳市地重劃案工程正在如火如荼進行中，區內10多條計畫道路也都已經開挖整地，目前最重要的工作，就是首條30米計畫道路，預計將在明年完工。此外，市府為了動物友善，經動保處評估可行性後，於3處圍籬上架設友善貓道，協助浪貓脫困。

新北市地政局表示，塭仔圳重劃工程著重於城市基盤設施布建，10多條計畫道路已經開挖整地，其中區內首條30米計畫道路可聯絡新莊中環路、新北大道及中正路，讓新莊、泰山間的交通宛如打通任督二脈一般，大幅縮減往來時間。

地政局說明，目前該道路下方的汙水工程、排水箱涵正陸續施作中，明年度將接續進行道路及照明工程，預計明年底就能完工。

值得一提的是，經動保團體反映，工地周邊偶有流浪貓出沒，為防浪貓誤入工區，遭大片圍籬阻擋而受困，新北市動保處評估可行性後，承包商特別在3處圍籬上架設友善貓道，協助浪貓脫困，達成動物友善的目的。

對於塭仔圳內的動保措施，藍綠議員同聲讚揚。國民黨市議員戴湘儀表示，新北市府站在愛護動物的立場上，設立貓咪友善的工地圍籬，這樣的動物友善工地，在合理的經費範圍之內，未來也許可以擴及到其他區。

民進黨市議員翁震州也表示，支持任何動物友善的行為措施，這是一個進步城市的象徵，不過他也呼籲主管機關及工程單位應定期巡查是否有動物受困的情況，畢竟友善貓道不一定適合所有流浪貓狗自行脫困。