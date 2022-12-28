一名網友說他的妹妹剛上大一就被一名乾爹包養，4年下來存款已有6百萬，妹妹卻因此性情大變，不但常出言兇家人，還說可以花錢買下現在住的房子，把父母趕走，更怒嗆原PO當保險業務員「都是靠嘴巴吃飯的人，你靠保險也只是在騙客戶，憑什麼有比包養高尚」，囂張態度讓全家人都沒轍。

該網友在Dcard發文，他的妹妹大一時被一名「乾爹」包養，對方有錢、開名車、學歷好，常常送她妹妹精品包，而妹妹自從有錢後對待父母的態度大變，不但不做家事，還常常出言羞辱父母、對長輩大小聲，某此原PO勸妹妹說話要有分寸，對方嗆說「死業務窮就閉嘴」。

原PO畢業後做保險業務，做了4年年薪沒破百萬，妹妹則曬出存摺，上頭有6百萬，還說如果家人不好好服侍她，她願意把房子買下，讓爸媽都搬離家，後來父母為原PO說話，稱原PO至少是靠雙手賺錢，妹妹則嗆「都是靠嘴巴吃飯的人，你靠保險也只是在騙客戶，憑什麼有比包養高尚」。

原PO後來想再回大學唸理工，當工程師，「不然以實力說話的話，我無法帶著我爸媽跟我妹抗衡，因為她嗆的我也無法反駁」；其他網友留言「房子是誰的就叫他滾啊，想買下來也要看屋主同不同意」、「你們三個人才該把妹妹趕出去吧」、「就叫她出去自己生活啊，一起生活還不懂互相包容尊重」、「人品都壞了，她最好祈禱能轉正沒有被資遣的一天」。