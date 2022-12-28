高盛發表報告，該行維持預計未來12個月在岸人民幣兌美元可小幅升值至6.9水平，因為重新開放帶來的增長情緒改善，可能蓋過商品和服務貿易差額惡化以及利差擴大等不利因素。

大陸國家衛健委26日晚間公告《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，明確指出，明年1月8日起，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，亦取消劃分高低風險區。

高盛將「方案」視為大陸邁向全面重新開放的重要一步，但對當地醫療系統近期面臨的更多挑戰持謹慎態度。當前大城市是疫情的「震央」，而即將到來的春運會把疫情帶到廣大農村地區，屆時醫療資源本就薄弱的農村地區將面臨更大挑戰，政府應盡快準備好ICU床位、藥物和醫護人員。

儘管衛健委已停止發布新冠確診數據，惟香港、台灣的經驗表明，大陸每日新增病例可能會在12月下旬或1月達到峰值。因此，高盛更加篤定預測大陸今年第四季的GDP為1.7％，這個數字低於市場預期。

但長期來看，重新開放將起到積極影響，高盛預期大陸2023年的GDP增長為5.2％，高於市場預期，並將導致人民幣升值。