為祈求來年好運，購買福袋已是農曆年前必備選項。迎接兔年，中友百貨今年推出超萌新春福袋，限量200袋，即將於今（29）日開賣，且針對不同會員推出二款福袋，獨家限量發售！

中友百貨表示，福袋每袋內容物價值最低都超過8,888元及6,888元，今年的大獎朝「減碳、智能科技」方向規劃，有市價89,900元的「Super Soco TSX電動機車」、市價33,980元的「OVO-4k HDR QLED量子點智慧聯網顯示器65型」、市價30,888元的「SAMSUNG Galaxy Z Flip4折疊手機」等，只要當天單筆消費滿3,688元，即可以1,880元購得最夯醜白兔聯名款福袋，農曆初一博得好彩頭！迎接即將到來的出國旅遊潮，經詢問過顧客最想擁有獨家限量「行李箱」，今年採用20吋「醜白兔限定行李箱」當外包裝，外型可愛逗趣又實用。

中友百貨表示，今年福袋的獎品豐富，金級福袋最大獎有市價89,900元的「Super Soco TSX電動機車」、銀級福袋大獎有市價33,980/28,980元的「OVO-4k HDR QLED量子點智慧聯網顯示器65型/55型」、市價30,888元的「SAMSUNG Galaxy Z Flip4折疊手機」、市價19,800元的OSIM智能腿樂樂2等好禮。

喜愛醜白兔的粉絲，還可加價168元購買「超萌醜白兔地墊」1只(市價399元，限200只)；針對購買福袋的會員再加碼推出「玩金門加碼抽」；明年1/22~1/31期間凡完成福袋領取，有機會獲得金門金湖飯店－菁英湖景雙人房住宿券(市價17,460元，共2名，2/1抽出)。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，疫情逐漸降溫，今年所推出的福袋除了高CP值，更多了「減碳、智能科技」獎項。111年即將結束，中友家族點數也即將歸零，提醒消費者趁最後幾天趕緊使用手上的家族點數，以免錯失權益；中友百貨從13年前開始推行點數行銷，每年發出上億家族點數，因使用便利，優惠多，長期受到顧客喜愛。

今日開始的壓歲檔期，中友百貨也推出當日單筆滿3,000元贈送家族點數400點，同時推出二波醜白兔聯名獨家會員禮，及2023年中友藝術季-風動室內樂團贈票，搶攻年前採購商機。