賴清德、前總統府發言人谷辣斯·尤達卡、立委范雲以及黨部主委嚴献宗面對支持者。（王志偉攝）

支持者擠爆活動中心，發言踴躍。（王志偉攝）

競選民進黨主席的副總統賴清德今晚到花蓮市「向黨員報告」，聽取基層聲音，支持者發言熱烈，對於敗選原因，有支持者認為黨部機制無效，根本無力反擊對手抹黑，還有支持者痛批民進黨執政傲慢，希望賴清德要大開大合，「該開刀就開刀」，賴清德向支持者掛保證，他會擦亮民將黨兩塊招牌，「清廉勤政愛鄉土、」「綠色執政品質保證」，一定要找回民進黨創黨精神。

不少支持者晚間擠爆明義國小活動中心。對於敗選原因，有支持者認為，「是自己打敗自己」，不少支持者打臉地方黨部沒作為，對手到處潑糞，卻無力招架。民進黨推出的人選蕭美琴、谷辣斯都是很好人選，但地方黨部不認真輔導，甚至鄉鎮地區曾未見到黨務人員宣講，也有年輕支持者說，年青人擅長網路空戰 ，「這次網路謠言很恐怖」，希望黨部更用心一點。

還有支持者說，「國民黨徐巧芯、王鴻薇，兩個女人就把民進黨打敗」，在網路上抹黑、潑糞，打網路戰，卻未見民進黨回應反擊。也有黨員希望民進黨大破大立，把傳統支持者的熱心找出來，也要善用年輕支持者的能量。

因工作從彰化到花蓮的支持者說，民進黨不是一盤散沙，是好幾盤，國家利益要放在政黨之上，但遺憾，很多人有親戚在重要位置上，什麼事都做得出來，賴清德是醫師，請「該開刀要開刀」，不是普拿疼止痛，不要婦人之仁。

賴清德、前總統府發言人谷辣斯·尤達卡、立委范雲以及黨部主委嚴献宗面對支持者。賴清德勤做筆記，他表示，未來黨部重整，要轉型公益團體，慈善型態。今天很多同志對地方黨部指教，他一定會召集黨部，建立制度。花蓮有三席當選議員，也希望議員發揮監督力量，民進黨還沒政黨輪替之前，有那種地方議會大砲型，有效發揮監督的力量。

賴清德也坦言，競選對手對於抹黑，黨沒有及時澄清，有些錯誤的訊息要即刻澄清，社群團體也要跟上時代。

賴清德說，民進黨是有使命的政黨，成立於威權統治時代，當年破除黨禁報禁 ，廢除刑法一百條，推動總統直選，過程中很多人犧牲奉獻，甚至有些人被抓去關、犧牲寶貴生命，這麼有使命的政黨，絕對不能因為一時失敗，而失去使命。他會擦亮民將黨兩塊招牌「清廉勤政愛鄉土 綠色執政品質保證」。

他呼籲黨員同志不能失志，民進黨是個有使命的政黨。台灣面臨中國威脅，民進黨要守護台灣。現在的情勢，中國在台海軍事演習，還跟俄羅斯聯合軍事演習，船艦進入日本海，繞日本本島，面對極權主義擴張，台灣有責任跟民主陣營結合，穩定這個區域的安全。