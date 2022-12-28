邁向全球2050淨零碳排目標，經濟部貿易局首度與全球國際展覽業協會（簡稱UFI）合作發表臺灣會展產業永續白皮書，由外貿協會執行，28日國際發表，領先亞洲擘劃疫後會展永續藍圖。

白皮書內容不僅涵蓋聯合國SDGs指標，也參考「永續會展指南」及我國2050淨零排放路徑等內容，提出永續（Sustainability）、影響力（Impact）、韌性（Resilience）、合作（Collaboration）與當責（Ownership）等5大原則，不僅包含節能減碳概念，更兼顧治理、社會和經濟面的作法，協助業者以行動具體落實會展產業的永續發展目標。

貿易局表示，疫情期間我國透過科技輔助，維持會展活動運作，展現堅強的「臺灣韌性」。隨著全球永續發展意識興起，特別與UFI共同出版永續白皮書，展現我國推動綠色會展的努力與決心，延續過往臺灣在國際間的亮眼表現，提升臺灣會展產業的能見度及全球領導地位。

UFI執行長Kai Hattendorf說，氣候變遷是大家共同面臨的挑戰，會展產業的攜手合作，將對環境影響降到最低。

除發表永續白皮書外，並頒發由貿易局輔導取得國際永續相關認證及場館防疫安全認證之業者；包括110年完成ISO 50001能源管理系統認證（GBAC STAR）的臺北新板希爾頓酒店、臺灣會展業者首家出版永續報告書的巨蛋展覽公司，以及111年完成ISO 14064-1溫室氣體盤查的台北南港展覽館1、2館。而大臺南會展中心也通過ISO 20121活動管理系統，成為永續會展的生力軍。此外，高雄展覽館更成為我國首座獲得GBAC STAR認證的會展場館。