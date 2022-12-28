周年慶、歲末尾牙及明年春節採購商機誘人，包括喬山、岱宇及康生等3家大廠均祭出產品特價，搶商機。喬山28日表示，今年周年慶活動至明年1月2日止，全館任選商品，買五千送七百優惠；另春節活動從明年元月3日至31日接棒登場，喬山主推日本製Fujiiryoki系列按摩椅，買就送售價5.98萬元的新概念健身魔鏡。

至於喬山新概念健身系列商品，買就送明年最新按摩槍，可在運動後，修復肌肉疲勞感。喬山說，新概念健身飛輪原價6.98萬元，特價5.58萬元，再送售價5,680元的Johnson冰熱敷按摩槍；新概念健身魔鏡，原價5.98萬元，特價3.98萬元，再送售價4,980元的Johnson伸展帶按摩槍。

岱宇年終促銷活動，凡購買Sole指定機款，加贈專業機台降躁防護地墊、限量版尊爵深層震動按摩槍，及Uniigym專屬教練一對一教學課程一年份；經典暢銷款F63跑步機，限時88折，原價4萬3,999元，特價3萬8,599元；Spirit商用心肺訓練限時9折。

至於UFC品牌商品聖誕跨年特別企劃，期限至元月12日止。岱宇說，UFC品牌紅、黑系列拳套指定品項，每雙售價1,212元。

岱宇Xterra品牌的UB120直立健身車原價6,880元，活動價5,612元，ERG650W划船機原價3萬0,880元，活動價2萬7,112元；TR150暢銷跑步機原價1萬6,880元，活動價1萬4,112元。

小型按摩器材專家的康生健康科技董事長白如娟表示，公司將推出健康美麗「兔gether」活動，在電商平台方面，康生春節活動檔期明年元月12日至31日期間，進駐所有電商通路，如品牌官網、momo購物網、蝦皮購物，及PChome 24H等各大電商通路平台，皆推出新品、主力商品、熱銷商品，祭出檔期最低價。

白如娟說，康生旗下五大直營門市的台中朝富旗艦店、誠品信義店、誠品松菸店、大魯閣新時代店，及大魯閣湳雅店等，明年元月22日至29日祭出百貨福袋活動，將加碼福袋數量與福袋商品組合內容，且加碼福袋每店限量5組，福袋內容包括按摩枕、筋膜槍、按摩眼罩，與冬季熱銷商品等。

康生品牌Concern，12月新上市商品Pro版卡扣式啞鈴，將搶先明年元月在家樂福上市，明年元月11日至31日，推出新品優惠活動。另外，康生與康是美合作，凡購買指定商品，即可加購品牌冷熱兩用舒眠眼罩，至明年元月17日止，可限量換購。