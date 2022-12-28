卸任公職多年的前副總統連戰下個月將出版《連戰回憶錄》，全套45萬多字，完整記錄他尋根、求學、從政、推動兩岸和平的重要歷程，並還原2005年「和平之旅」及1次連胡會、4次連習會等歷史場景。連戰對兩岸關係提出建議，認為「兩岸應該推動政治對話、追求最終和平」。

《連戰回憶錄》收錄連戰在2005年在北大演講等7篇重要講稿，其中有一篇原預訂在2004年3月19日，即總統大選前一夜舉辦「選前之夜」的講稿，但當天中午發生「319槍擊案」而未發表，這份講稿首度曝光。

連戰歷任交通部長、外交部長、駐薩爾瓦多大使、台灣省主席、行政院長、副總統、國民黨主席等黨政要職，從政期間推動台北市區鐵路地下化、全民健保、眷村改建、網際網路建設、電子化政府、彈性外交、兩岸和平三通等，所寫回憶錄正可見證台灣一甲子政治、經濟、民主化歷程，而且在2000年後，連戰更肩負兩岸與國際交流重任，追求兩岸最終和平，因此整套回憶錄有如近代台灣發展史，也頗有傳承祖父連橫著作《台灣通史》的遺緒。

《連戰回憶錄》籌畫及撰寫歷時15年付梓，全套有45萬多字，分為上冊《我的永平之路》、下冊《從破冰到永平》，由天下文化出版，原訂去年底、今年初上市，後來因連戰健康因素而延遲，不過連戰仍親自逐字校對，將於明年1月17日上市，2月7日在經國七海文化園區舉辦新書發表會，連戰將親自出席。