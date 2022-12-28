政府推動綠色金融投融資，到底八大行庫貢獻多少？答案揭曉，根據財政部在28日晚間出爐的最新統計數據，對於綠電及再生能源的授信與投資，八大行庫截至11月底的餘額，分別為1兆5,090億元，和2,328億元，合計已破1.7兆。

在放款上，尤以包括台銀、合庫、一銀、華銀為前四大放款銀行，其中台銀放款高達4,244.55億元，遙遙領先其他公股銀行，應和台銀出任包括中鋼、沃旭兩場離岸風電聯貸案的管理銀行有關，合庫以2,242.06億元居次，一銀、華銀分別為1,841.61億和1,782.45億元。

而在投資上，則以兆豐金、合庫金、台灣金、第一金居公股體系前四大，質鐘，這四家金控集團集結不只銀行，也包括證券、創投、票券等子公司進場投資，截至11月底，投資餘額分別為689.67億元、579.52億元、459.57億元、366.44億元。

而在ESG債券的發行上，若以綠色債券、可持續發展債券、以及社會責任債券等三種不同類型的債券，公股行庫裡唯一這三種都有發行的為合庫銀行，從108年至111年，這三種債券共發行了55億元，也是目前唯一有發行社會責任債券的銀行，其他銀行則多半為發行綠色債券及可持續發展債券兩種類型的債券，每次發行的金額約在10億或15億元，以發行可持續發展債券累計規模最大，包括土銀、兆豐、一銀、華銀、合庫這5家行庫共發行了110億元，另外，綠色債券合計台銀、兆豐、一銀、華銀、合庫、台企銀共發行60億元，合計上述三種債券，八大行庫共發行180億元。