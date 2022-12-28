57歲資深女星崔佩儀早年拍攝《花系列》富家千金形象深入人心，33歲才在朋友介紹下認識韓裔美國人老公Sam，結婚後誕下兒子貝克宇，前陣子剛送兒子到美國讀書，崔佩儀則回到台灣與好友相約出遊，沒想到居然巧遇新上任的基隆市長謝國樑。

崔佩儀在高雄出生，國中時隨著母親搬家到基隆，從小在基隆長大，今（28日）她在社群平台分享：「今天跟國中同學一起到基隆廟口吃我們童年喜歡吃的小吃，在吃蚵仔煎時旁邊坐的是基隆市長，能吃、能走、能玩就是幸福」，崔佩儀曬出與好友們的合照，遇到的正是剛上任的基隆市長謝國樑，謝國樑舉起手機自拍，和崔佩儀友人們一起比出手指愛心，不少網友大讚：「歡迎來基隆，好幸運，我都還沒遇到我們的市長呢」、「市長很親民」。

崔佩儀出遊巧遇基隆市長謝國樑。（圖／崔佩儀Instagram）

崔佩儀6月時曾飛到美國和老公Sam、兒子貝克宇團聚，7月中返台，回台後積極跑通告，不時也會和朋友一同出遊，她透露兒子從小在台灣生活，直到去美國才和爸爸長時間相處，「兒子去美國前的19年都是我教他品行，接下來就由老公接手，教他獨立、當個男子漢。」她說雖然老公嚴厲，但內心很疼小孩，看到兒子家缺一個電視櫃，竟然想開2個多小時的車去另一個城市買，只為了兒子需要；而貝克宇在美國的花費會交給Sam打理，老公要求兒子寫生活費規劃報告，崔佩儀也透露12月會飛美國陪兒子。