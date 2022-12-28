民進黨代理主席陳其邁、桃園市前市長鄭文燦今（28）日下午共同舉行記者會，向外界說明選後檢討報告內容。鄭文燦指出，民進黨在處理黑金爭議及重大治安議題時，讓外界有執政不力的疑慮，同時更指出新竹市前市長林智堅的論文爭議沒即時止血，導致影響年輕族群對民進黨的信任。林智堅也在今日晚間在臉書上致歉，更強調「角逐桃園市長並不在他的人生規劃內」。

林智堅今日在臉書上表示，「針對九合一選舉，民進黨中央今日發布檢討報告，除了疫情因素、黑金爭議、重大治安議題處理不力以外，報告也提及因為我個人論文事件處理不當，進而影響其他縣市選情」，林智堅指出，「由於通篇報告唯獨點名我個人，我認為，有必要向社會報告我的看法。首先，對於未能完成黨的託付在桃園市長一役拿下勝利，我責無旁貸，絕對是桃園選戰中最該負責的人，必須誠摯地向大家致歉」。

林智堅也強調，「事實上，角逐桃園市長並不在我的人生規劃裡頭。因此，當黨中央選對會成員多次勸進，希望我能為黨拚戰時，我極力推薦黨內其他優秀的同志，因為不論於公於私，他們都是比我更優秀的人才」，林智堅更接著說，「讓我決定參選桃園市長最關鍵的是，一來是配合民進黨整體選戰佈局，二來，是希望將近年我和市府同仁、專業的建築師與設計規劃團隊，共同努力創造，將設計力導入公共工程的「新竹經驗」擴及其他縣市，造福更多民眾」。

林智堅表示，「既然參選是我的選擇，我就必須負起完全的責任，包括主動思考退選這件事。會決定退選，是因為特定媒體與政治人物對論文的討論和操作，讓選戰徹底失焦，且不但對手攻擊，黨內也陸續出現雜音」，而在黨內同志提出所謂「一屍五命」的說法前，基於保護台灣的民主自由，不願意看見社會陷入無意義的仇恨動員，當時林智堅已開始嚴肅的思考退選的可能性，幾經溝通說服，在選對會成員的共同決定之下，林智堅正式退選，並回到新竹市持續輔選。

最後林智堅也說，「面對新竹市長的結果不如人意，我有責任、也願意完全承擔大家對我的批評和任何意見」，今日的敗選檢討報告，林智堅是唯一被具名提及的黨同志，「我願意承擔責任，也再次向國人與支持者、黨內同志，表示我最深切的歉意」，同時更呼籲，「面對詭譎多變的國際情勢，與中國大陸對我國的文攻武嚇，甚至是發動對台的認知作戰，我們都必須停止內耗，團結一致，繼續為國家的進步、人民的生計，為守護台灣的自由民主而努力，並且一直奮鬥下去！」