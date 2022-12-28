寶成（9904）28日晚公布旗下子公司昆山元英電子科技，配合政府土地徵收，土地使用權面積逾2萬6,473平方公尺，賣給昆山開發區房屋徵收實施中心，交易總金額約人民幣6,870萬元，預估此次處分利益約人民幣5,361萬元。
因昆山市政府發布「昆山市B05規劃編制單元控制性詳細規劃局部調整」，昆山元英電子配合昆山市政府整體規劃，將上述土地使用權面積，賣給昆山開發區房屋徵收實施中心。
寶成（9904）28日晚公布旗下子公司昆山元英電子科技，配合政府土地徵收，土地使用權面積逾2萬6,473平方公尺，賣給昆山開發區房屋徵收實施中心，交易總金額約人民幣6,870萬元，預估此次處分利益約人民幣5,361萬元。
因昆山市政府發布「昆山市B05規劃編制單元控制性詳細規劃局部調整」，昆山元英電子配合昆山市政府整體規劃，將上述土地使用權面積，賣給昆山開發區房屋徵收實施中心。
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