2022年台北城市盃青少年棒球錦標賽28日進行最終戰，暑假才從美國捧回世界少棒聯盟（LLB）次青少棒冠軍的台中中山國中，上午先以再見安打驚險晉級，傍晚再以7比4力克強敵桃園新民國中，捧回隊史首冠，衛冕軍台北長安國中則是帶走季軍。

中山今年8月遠赴美國密西根州攻克LLB，拿下台灣球隊賽會第8冠，當時國二的他們目前已升上國三，實力、經驗都已臻成熟，本屆台北城市盃6場比賽有4場是1分差贏球，雖然嘴上謙卑，抗壓性確實驚人。

「如果要說這屆有什麼特別，應該是運氣比較好。」總教練藍文權笑說：「城市盃每一隊都很強，我們就是得分機會有把握住，投手也比較穩定。」

中山冠軍賽方紹齊先發3.2局失2分，後援的顏鉑勛3.1局失2分、1分責失，遇到危機都能控制住場面，打擊則是在第6局發威，單局3支安打打下3分，雖然陣中沒有球員拿下個人獎，靠著團隊戰力贏球。

上午敲出再見安打的中山宋米家，也是冠軍賽的關鍵人物，擔任游擊手的他接到滾地球後自踩二壘再傳一壘，獨立完成再見雙殺，被隊友虧是「想秀爆全場」。他靦腆笑說：「早上打了國中生涯第一支再見安打，下午就滿有自信的，面對來球不會緊張，但我不是想秀啦，就是當下的決定嘛。」

四強賽被中山再見安打的衛冕軍長安，季軍賽強碰桃園強權仁和國中，全隊開局還籠罩在準決賽陰霾，以0比2落後，不過5局下展開反攻，從第8棒先發投手、前職棒球星「戰神」黃欽智之子黃宥銘開始連6支安打串連，一口氣灌進7分逆轉。

仁和6局上半立刻反攻，加上長安守備瑕疵不斷，包括記錯出局數錯失雙殺機會，追到6比7、1分差。不過長安最後半局推出隊長蔡博聿把關，用他招牌的右手下勾投法驚險關門。

長安總教練鄭凱名透露，上午被逆轉後，全隊都落下男兒淚，稍微影響到季軍賽，「這些都是學生棒球的過程，我不會怪他們，能跟A級球隊打成這樣已經很好了，輸球我承擔，我要他們知道長安以他們為榮。」

之前面對新明也曾在1分差登板救援成功的蔡博聿，今天再度技壓另一支桃園勁旅，「早上很失落，但我相信隊友、相信捕手，也謝謝教練在這種緊張的時刻相信我，有他們當後盾，我就沒什麼好慌張的。」

蔡博聿的偶像是同為低肩側投的樂天桃猿黃子鵬，自己也在嘗試更多變化球種，「國小開始練投，覺得這種姿勢滿有優勢的，讓對方打不好，其他的交給隊友。」

最終個人獎項，打擊獎三名依序是長安吳家宇（打擊率0.600）、長安陳昱豪（打擊率0.500，壘打數12）、仁和楊冠霖（打擊率0.500，壘打數9）。打點獎仍是吳家宇（11打點），全壘打獎為高雄前金侯承翰（1轟，3打點），投手獎是新明宋書桓（2勝、自責分0），教練獎為中山藍文權，MVP是中山顏鉑勛。