90年代香港玉女紅星黎姿(現名馬黎珈而)，2008年嫁給富商馬廷強後就淡出演藝圈，目前已是身家百億的女CEO，而她平常也會透過社群和粉絲分享近況，今(28日)她曬出運動短片，51歲好身材一覽無遺。

黎姿今在IG限時動態曬出她正在運動的短片，只見穿著白色背心加貼身瑜珈褲的她，展現完美S曲線，一雙纖細長腿和翹臀相當搶鏡，完全看不出已經51歲還是3個孩子的媽。

黎姿曬運動片。(圖／取自黎姿IG)

擁有凍齡美貌和纖細體態的黎姿，每天早上起床會先喝一杯溫開水，三餐會以健康清淡為主，並搭配每日的運動習慣，加上多喝水和睡前泡腳，讓她多年來都能維持凹凸有致的好身材。

黎姿因在《古惑仔》系列電影中飾演「小結巴」打開知名度，之後在《倚天屠龍記》中飾演趙敏，被譽為「最美趙敏」，美貌和演技兼具的她，在事業高峰之際，嫁給大15歲的殘疾富商馬廷強後就退出演藝圈。而很有商業頭腦的她，積極發展醫學美容事業，自己當起CEO，之後更成為上市公司，讓她搖身變成身家百億的女富豪，更被封為「最美CEO」。