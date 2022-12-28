一名網友日前買杯知名連鎖咖啡廳的英式奶茶，事後他撕開封膜，竟發現奶粉全浮在紅茶上，根本沒攪散，痛罵「有那麼趕嗎？連攪都不願意？」照片曝光不少網友笑說是麵茶，也有人用《九品芝麻官》劇情笑說「這是砒霜吧」，還有人直接點出關鍵「紅茶不夠熱」才導致無法沖泡均勻。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」分享照片，他日前到一間全台知名連鎖咖啡廳外帶點了一杯英式奶茶，拿到成品離開後，他好奇撕開杯上的封膜，經發現李頭有「整坨白色粉末」疑似是奶粉未攪散，粉末幾乎浮在飲料上頭，根本未完全溶解進紅茶內，他發文痛批「我傻眼，X小，有那麼趕嗎？連攪都不願意？」

一名網友日前點了知名連鎖咖啡廳的英式奶茶，事後他撕開封膜，竟發現奶粉全浮在紅茶上，根本沒攪散，痛罵「有那麼趕嗎？連攪都不願意？」（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

其他網友留言「砒霜嗎」、「趕下班」、「沒給小費」、「是放了多少批霜」、「泡到阿公了」、「都說是英式了，就是要你自己跟老闆講，或是要自立自強自己攪呀」、「比芝麻糊還糊」；還有人笑稱這是周星馳知名電影《九品芝麻官》的劇情，「這是砒霜吧？」、「他是不是想殺死戚家十三口？」、「不說的話，還以為是砒霜」。

也有專業網友直接點出關鍵，就是店員沒有用「熱紅茶」沖泡，或是原本煮的紅茶放太久已經變涼，才會導致無法攪散粉末，留言稱「沒先用熱紅茶攪散，直接沖冷的就會變這樣」、「做為曾經的員工，生意不好，紅茶不夠熱沒煮新的，所以變成這樣」。