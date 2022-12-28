高雄市前鎮區復興三路上28日晚間出現長寬約30分、深度約1公尺的坑洞，民眾發現後報案，警方立刻前往協助疏導交通，高雄市工務局養工處也會同水利局、台電、自來水公司、中華電信等管線單位前往勘查，經研判疑似為水利局的排水箱涵或管線破裂，才會導致坑洞出現，水利局預計29日開挖確認原因，並填補深坑。

前鎮警方於28日晚間7時許接獲通報，復興三路129號前因不明原因導致路面凹陷，該坑洞長寬約30分、深約1公尺，為維護用路人安全，警方立即在現場擺設交通錐警示，以及指揮交通，無造成人車傷損。

工務局養工處獲報後，立即通知水利局、台電、自來水公司、中華電信等管線單位前往現場勘查，因坑洞未冒出水柱或汙水，因此並非自來水公司負責；經多方研判後，坑洞疑似是地底的排水箱涵破裂，或者是管線破裂，才會造成路面塌陷。

水利局預計明日請怪手開挖坑洞，確認真正的破洞原因，並將會負責後續的坑洞填補問題。