立法委員蔡適應29日上午將與基隆市長謝國樑會面，這也是兩人在九合一選後首次在公開場合同台。（張志康攝）

基隆市長謝國樑28日晚間表示，他將於29日上午，與競選基隆市長的對手立法委員蔡適應會面，預計將會商討台鐵直達車相關事宜。這不僅是11月26日選後兩人首度公開會面，謝國樑也特別表示，他將撤銷競選期間對蔡提出的相關告訴。

謝國樑晚間表示，將於29日上午9時，與立法委員蔡適應共商推動台鐵直達車的相關事宜。市長辦公室也通知律師，對於競選期間向蔡適應提出的相關訴訟皆予撤銷，期共同推動交通直達車，讓基隆共好，通勤族有感。

基隆市政府表示，29日上午的會面將由交通處長王圳宏簡報「基隆到南港尖峰時段直達車方案」，說明上午7時到9時間，現僅有115車次、109車次兩班自強號，資料顯示台鐵基隆站，平日在早上8時到9時將近1500人進站，建議在列車運能方面，加掛車廂紓解尖峰時間旅次量。

謝國樑市長辦公室也表示，已通知律師，就競選期間謝曾因「金星案」請求回復名譽的民事訴訟，以及遭蔡適應委員在選舉期間指控賄選，所提的違反選罷法刑事訴訟等案件撤銷告訴。