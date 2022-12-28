高力國際董事總經理劉學龍今（28）日鐵口直斷表示，今年在經濟成長趨緩、通膨、貨幣緊縮三大利空襲擊下，土地市場成交量幾乎腰斬、商用不動產市場量縮一成多，「可以確定的是，房市高點已過！」，房市已開始準備進入下修階段，預計2023年將是「量縮價修」的市場，回歸基本面。

高力國際今天公布「2022年第四季商用不動產及土地投資調查」，高力國際副董事總經理黃正忠表示，在經濟放緩、通貨膨脹、緊縮貨幣等因素下，今年商用不動產與土地兩大交易市場，雙雙萎縮。

黃正忠表示，其中土地全年交易金額退回到2018年的水準，達1,613億元，年減46％，不但是近四年來首度跌破2千億元關卡，更是近五年最低，至於商用不動產全年成交總額約1,307億元，年減13％。

劉學龍表示，確實從商用不動產投資和土地市場看到，土地市場成交量幾乎比去年腰斬，尤其中南部城市，萎縮幅度特別明顯。可以確定的是，市場高點已經過了！今年開始已進入下修階段，如果看明年，應是「量縮、價修」的市場，回到基本面。

劉學龍表示，在政策上，確實應該要先照顧到社會大眾的居住問題，在整個房地產市場，面對通膨、升息階段，對於商用不動產的買家來說，如果在地段區位條件良好，應會更吸引投資機構及口袋深的投資人青睞。

劉學龍表示，今年前十一月全台建物買賣移轉棟數已超過29萬多棟，預期全年30萬棟應該會有，而綜觀歷年，最高點是落在2006年的45萬棟，那時候利率是2.25％左右；今年利率則調高到1.935％、接近2％了，大家都已經感受到升息趨勢，尤其是首購。

劉學龍也指出，最近幾天立院審查「平均地權條例修正案」，已初番通過。如果在明年初會期過關，「預期明年房市將會面臨艱困的挑戰！」會從一個高峰回到基本面。

劉學龍表示，在低利率時，是租不如買，但明年有變化，開始升息，對於投資客、首購客戶來說，可能利率上，跟原本預期有落差，就會感受到壓力。而修法方向，又將限制預售屋轉單換約，預期可能會有一波拋售潮發生！

劉學龍指出，所以明年基本面，大家對於ESG會更加重視，建商將更講究綠色建材、衛生、健康和安全，把不動產更用心作到好，而不是只在總價帶、公設，去著墨，畢竟很多公設都是華而不實。

劉學龍指出，隨著政府出手限制以私法人名義買房，這些資產客，未來還是必須尋找其他標的，因此以後有可能會轉向具有收益型的商用不動產，進行布局。