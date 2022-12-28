特斯拉上海廠傳減產停工的消息，讓股價持續破底，27日寫下連七跌，不僅創4月來最大單日跌幅，也面臨100美元保衛戰，月線、季線和年線表現還可能是有史以來最糟。這家全球電動車龍頭股價血流成河，已跌出全美市值前十大企業之列。

特斯拉周二收跌逾11％，報109.1美元，創2020年8月以來最低收盤價；而連續7個交易日收黑，也是2018年9月來最長連跌紀錄。

經過周二這一波拋售，特斯拉市值縮到只剩3,445億美元，不及沃爾瑪（Walmart）、摩根大通（JPMorgan）、輝達（Nvidia）、寶僑（P&G）。特斯拉上周五還位列標普500指數市值第十大企業，本周二跌出前十大滑落到第十六大，是2020年12月納入標普指數以來首見。

自2021年11月攀抵歷史峰點後，特斯拉股價崩跌超過7成（73％），今年來跌69％，是同時間那斯達克指數跌幅的2倍多。

特斯拉從2010年掛牌上市以來，僅2016年出現11％跌幅，2022年恐繳出歷來最慘年線成績。它已取代臉書母公司Meta，成為今年股價表現最差的科技巨頭。

不只今年全年，特斯拉12月和第四季股價表現，也是有史以來最黯淡。光是12月，特斯拉股價就暴挫44％，是歷來最大單月跌幅，過去從未見過單月跌幅超過25％。

特斯拉第四季劇跌59％，改寫今年第二季締造的史上最大單季跌幅紀錄，當時慘摔38％。

特斯拉利空消息頻傳引爆一波又一波賣壓。媒體報導披露，中國放棄清零政策導致染疫數暴增下，特斯拉上海廠延長停工，而且計畫明年1月減產。

特斯拉股價一蹶不振，投資人認為也與創辦人馬斯克「不務正業」，把心思都放到440億美元收購的推特有關。

馬斯克為了填補推特的錢坑，不惜大舉出脫特斯拉持股。據12月中曝光的申報文件顯示，馬斯克賣了逾2,200萬股特斯拉股票，總值36億美元。