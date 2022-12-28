大陸觀察者網28日報導，「『微念』與李子柒在綿陽市中級人民法院的調解下，雙方達成和解」。「微念」官方微信公眾號發布這條訊息，意味著，微念與網紅李子柒的「李子柒」商標之爭終於落下帷幕。

就在微念發布公告的前一天，持有所有「李子柒」商標的四川子柒文化傳播有限公司（子柒文化）發生工商變更，微念的持股比例由51％降至1％，微念大股東劉同明也退出了高管行列。

和解消息傳出，等待一年多的粉絲們沸騰了，他們在李子柒各個平台帳號下留言，期待看到新的視訊。

李子柒與微念的博弈持續了428天。2021年10月25日，因長久以來在「股權權益和合作模式」上存在分歧且難以調解，李子柒關聯公司「子柒文化」宣布與微念及其背後實控人劉同明對簿公堂。同年11月1日，微念正式收到綿陽市中級人民法院的訴訟通知書，雙方正式交戰。

428天後，李子柒等到了和解的結局。有消息稱，李子柒與微念在某些條件上已經協商一致，工商變更後，李子柒個人在子柒文化的持股比例達到99％，成為子柒文化疑似實際控制人、最終受益人。還有消息稱，李子柒不日即將復出。

事實上，過去幾年，微念在李子柒的內容營運中扮演著重要角色。或者說，李子柒的視訊從平淡的田園生活和美食記錄，逐漸升級到發掘、傳播中國傳統文化，甚至走出國門，這背後微念功不可沒。

有業內人士透露，微念作為一家專業MCN公司，與部分平台的年框達到千萬級別，在李子柒視訊流量投放、增粉、IP定位等方面做了極大的支持，還頻繁將「李子柒」推上熱搜，真正實現破圈。

不僅如此，目前「李子柒」品牌旗艦店均由微念進行營運，此前，微念在營運螺絲粉品牌的過程中，找到柳州官方合作，從上游自建工廠，持有螺螄粉生產企業廣西興柳食品有限公司70％股權，獲得了穩定的管道和供應商。

除此之外，微念還在電商管道投入大量資金和資源，借助龍頭主播直播間加大「李子柒」IP曝光率，與中小主播也保持著長期合作關係，始終維持「李子柒」IP在電商平台的曝光。

此次股權變更之前，微念作為子柒文化的大股東，這樣的模式還存在一定合理性。但現在，微念在子柒文化的股權上做出讓步，手中僅剩下1％的股權，而有關「李子柒」的200餘個商標全部註冊在子柒文化名下。

換而言之，微念掌控了「李子柒」品牌的電商營運權，李子柒掌控了品牌的IP商標。未來如何做好利益的權衡，是雙方需要思考的問題。

先前，大陸社交平台上，隨著李子柒停更，其粉絲量略有下滑，其中，微博粉絲從2770萬下滑到2638萬，B站粉絲由近800萬下滑到765萬。

不過，大陸平台粉絲量的減少並不會成為李子柒的困擾，接下來與微念以怎樣的模式合作或許才是李子柒需要解決的問題。