微念與李子柒對簿公堂彼時，外界唏噓不已，不僅為李子柒在事業巔峰時期遭遇變故，更為李子柒與微念那段伯樂與千里馬的故事。

大陸觀察者網報導，時間拉回到2016年11月，一條《蘭州牛肉拉麵》短片出現在社交平台。畫面裡，李子柒一襲素面白衣，忙碌於菜地與灶台前，摘菜、切菜、熬湯、揉麵、拉麵、再到製作辣椒油，都由她一個人獨自完成。

李子柒用最簡單和直接的方式展示了一碗牛肉拉麵的誕生全過程，也是這條視訊，讓李子柒在短短數日之間獲得了100萬粉絲，視訊的播放量在全網達到8000萬。

就是在那一年，李子柒遇到了微念，她的伯樂。

2016年，李子柒與微念達成合作，決定以MCN公司的形式共同孵化「李子柒」IP和品牌。從早期微念的聲明來看，兩者之間的分工明確，李子柒主要負責內容方面的創作與發布，微念則承擔其營運與探索商業模式的責任。

合作的前幾年，李子柒和微念可以說是默契十足。李子柒用她的慢節奏把控著視訊內容的品質，發布的每一條視訊都能引爆流量，各個社交平台的粉絲數量也在不斷攀升。

然而，當「李子柒」IP被更多的資本盯上，李子柒和微念之間逐漸有了分歧。天眼查顯示，2016年5月至2021年7月期間，微念進行了5輪融資，投資方既有華印資本、芒果文化基金這樣的專業機構，還有互聯網大廠字節跳動。

資本入局，微念試圖將「李子柒」IP推向更加商業化的發展道路，2020年，其向李子柒提出更新合作模式，這也成為雙方決裂的導火索。

在決裂之前，微念已經為李子柒開設了「李子柒」天貓旗艦店，出售李子柒螺螄粉、桂花堅果藕粉等產品。2020年雙11，「李子柒」品牌螺螄粉爆賣670萬袋，同比增長458％，店鋪整體銷售額突破1.5億元，成為當年天貓雙十一同品類內銷售第一名。

但商業化的道路顯然與李子柒的想法背道而馳，她曾在接受採訪時明確說過，「我不想太商業化，只想保護李子柒這個名字」。加之未能與微念就新合作模式中的股權安排及合作費用等問題達成一致，夕日知音反目成仇。

這場沒有硝煙的戰爭中，李子柒付出了停更的沉痛代價。

李子柒的上一次更新停留在去年7月。彼時，李子柒發布了「柴米油鹽醬醋茶」系列的「鹽」，為還原井鹽製作過程，她驅車7小時前往自貢。許多網友說，在看過這條視訊後才知道，原來鹽是可以「煮」出來的。

在很多人眼裡，李子柒的視訊呈現的是生活，是煙火氣，是人們對「詩和遠方」的嚮往。她視訊裡質樸、接地氣的氛圍亦是「李子柒」能走紅全球的原因。

「鹽」發布後，李子柒在全球著名視訊平台YouTube引爆流量，粉絲數量迅速突破1000萬，經此一戰，李子柒成為YouTube平台首個粉絲破千萬的中文創作者。即便自那以後李子柒就停止了更新，但其粉絲量仍然增長了100多萬，目前已達到1730萬。