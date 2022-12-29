烏克蘭南部赫松州的州長說，俄羅斯過去24小時繼續攻擊赫松州，其中赫松市就被攻擊23次，有3名平民受傷。聯合國人權機構則表示，自俄國入侵以來，已有近7000名烏國平民遇害。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，赫松州（Kherson）州長亞努什維奇（Yaroslav Yanushevych）在社群媒體Telegram貼文表示：「俄羅斯對赫松州進行50次砲擊。州內和平聚落受到大砲、多管火箭系統（MLRS）、迫擊砲和戰車的攻擊。」

亞努什維奇說，赫松市在過去24小時內遭受23次襲擊，有3人受到「嚴重程度不同」的傷害。

俄羅斯軍隊11月從赫松市撤退，這是莫斯科入侵烏克蘭以來占領的唯一一個地區首府，是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的重大挫敗。

從那個時候開始，俄羅斯軍隊就駐紮在流經赫松市河流的對岸，定期從那裡砲轟赫松市。

聯合國人權事務高級專員公署（Office of the UN High Commissioner for Human Rights,OHCHR）說，自俄羅斯2月入侵烏克蘭以來，至少有6884名平民遇害。

根據聯合國人權事務高級專員公署說法，上述數字計算到12月26日為止，其中包括429名兒童，公署相信實際上遇害的人數更多。

聯合國人權事務高級專員公署還說，近1萬1000人受傷。

CNN無法獨立核實上述數據。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1111228