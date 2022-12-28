日本名古屋市立大學一名59歲男職員利用上班時間瀏覽成人網站和其他無關內容，總計達113小時52分鐘，其中還包含7小時44分鐘的加班時間，最後被以1個月停職及降職處分。

綜合日媒報導，該名男課長自去年12月以來，長期利用工作時間偷摸魚，大膽使用公用電腦造訪色情、柏青哥、成人動畫等非業務相關網站，今年1月至6月期間，累積達113小時又52分鐘，光是花在色色內容的時間就有58小時；此外，他變本加厲將腦筋動到加班時間，共花了長達7小時44分鐘拿錢不辦事，名古屋市役所昨祭出罰則，要求男子將27萬日圓(約台幣6.2萬)的加班費通通都吐出來，一毛都不能少。

官員們召開會議時紛紛一鞠躬，表示「我們向市民們致上最深的歉意，此後會更努力防止類似錯誤發生，希望大家能相信我們…」

公司內部一名「抓耙仔」透露，當事人稱偶爾工作一半為公事感到煩躁，才會用這些方式分散注意力。除了將加班費全數繳回，男子也面臨1個月停職處分，復職後也將直接降為小組長。