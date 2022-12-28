新京報28日報導，據大陸公安部消息，日前，公安部印發通知，部署大陸全國公安機關切實做好2023年元旦春節維護安全穩定工作。公安部強調，要強化責任擔當，從嚴從實從細抓好歲末年初特別是元旦春節期間維護安全穩定各項措施的落實，努力為人民群眾歡度元旦春節創造安全穩定的政治社會環境。

大陸公安部要求，要堅持統籌發展和安全，堅持總體國家安全觀，嚴密防範、嚴厲打擊敵對勢力各類滲透顛覆搗亂破壞活動，嚴密落實反恐怖、反分裂鬥爭措施，堅決捍衛國家政治安全。

要在中共黨委政府領導下，堅持和發展新時代「楓橋經驗」，堅持抓早抓小抓苗頭，積極會同有關部門，深入開展矛盾糾紛大排查大調解，推動落實屬地管理責任、源頭穩控措施和多元化解機制，切實把矛盾糾紛解決在基層、化解在萌芽狀態。

要積極配合有關部門，推進集中整治拖欠農民工工資問題專項行動，依法打擊各類惡意欠薪違法犯罪，切實保障農民工合法權益。

要密切關注經濟金融領域風險，積極配合有關部門做好防範化解，嚴防發生重大涉穩風險

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大陸公安部要求，要緊盯人民群眾反映強烈的凸出治安問題，始終保持嚴打高壓態勢，堅決遏制一些違法犯罪多發勢頭，依法查處危害醫療秩序和借疫情防控哄抬物價、囤積居奇等行為。

要準確把握歲末年初治安規律特點，緊密結合本地治安實際，因地制宜組織開展針對性強、見效快的專項打擊整治行動。

要堅持打防結合、專群結合，強化社會面整體防控，加大社會面警力投入，充分發動群防群治力量開展「平安守護」，加強繁華商業街區、學校幼兒園、醫院、旅遊景區等重點部位和人員密集場所巡防巡控，切實提高見警率、管事率，確保社會治安大局持續穩定。

大陸公安部要求，要認真貫徹落實中共中央關於優化完善疫情防控措施的決策部署，堅持人民至上、生命至上，人民公安為人民，積極適應進一步優化落實疫情防控措施新形勢新要求，科學調整、精準落實各項安全管理措施，及時防範化解各類安全隱患，確保平穩轉段和社會秩序穩定。

要堅持安全第一、預防為主，扎實做好春運安保工作，加強鐵路、民航、地鐵、公交、長途客運安全防範。

要加強道路交通安全管理，突出抓好「兩客一危一貨一面」等重點車輛安全隱患排查整治，嚴查「三超一疲勞」、農村「兩違」、酒駕醉駕等凸出交通違法行為，強化低溫雨雪冰凍天氣交通應急管理，全力保障物流客流運輸暢通，嚴防發生重特大道路交通事故和長時間長距離道路交通擁堵。

要加強大型群眾性活動審批監管，積極會同有關部門，推動落實煙花爆竹生產、儲存、運輸、銷售等全鏈條安全管理措施。

要著眼更好統籌疫情防控和經濟社會發展，充分發揮職能作用，採取更多惠民生、暖民心舉措，著力解決好群眾的急難愁盼問題，推動生產生活加快恢復常態。

公安部要求，要加強組織領導、嚴格落實責任，確保各項工作部署和要求落地見效。各級公安機關領導幹部特別是主要負責人要強化「時時放心不下」的責任感，勇於擔當、敢於負責，靠前指揮、狠抓落實，加強應急值守，嚴格執行值班備勤和請示報告制度，堅決防止形式主義、官僚主義。

要嚴格落實全面從嚴管黨治警要求，嚴格執行各項警規警紀，始終堅持嚴格規範公正文明執法。

要科學安排警力、合理部署勤務，關心關愛基層一線員警。

要根據中辦、國辦相關部署，嚴格防疫安全，組織做好對公安英烈家屬、因公犧牲民警家屬、因公負傷民警、生活困難民警以及離退休幹部的走訪慰問工作。