隨著環保意識抬頭，電動車成為未來一大趨勢，坐擁豐富鈷礦財富的剛果民主共和國，成為美中在先進半導體領域之外的另一大戰場，幾十年來，大陸已經掌握剛果大部分主要礦源，反觀美國在該國影響力衰退，如今正極力的收復失土。

能源新聞網站「Oilprice.com」報導，鈷是手機、電腦和電動車等設備鋰電池的關鍵原物料，其中電動車銷量預估將從去年的650萬輛，成長至2040年的6600萬輛，展望未來爆發式的需求，佔全球約70%鈷產能的剛果也被稱為「電動車時代的沙烏地阿拉伯」。

除此之外，剛果也是非洲最大的銅生產國，並佔全球70%的鈳鉭鐵，亦對手機和電腦設備製造至關重要，估計剛果還有約24兆美元（折合新台幣約738兆）的未開發礦產資源。

本月中旬，美國與剛果，以及銅、鈷生產大國的尚比亞簽署協議，為後兩者提供資金及技術上的支援，支持兩國發展電動車供應鏈。

在這十幾年來，大陸斥資數十億美元大量收購歐美礦商，以獲得該國19個主要鈷礦源中的15個。大陸有60%的鈷需求來自剛果，全球有約80%的鋰電池鈷加工在大陸作業，但來自政治上的壓力卻讓大陸採礦業遇到障礙。

報導指出，在美國的「鼓勵」下，剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）稱，前總統與大陸礦業公司簽訂不平等合同，要求重新評估這些合同。而大陸則表示，該國協助剛果完成多項建設，增加稅收及創造就業機會，也投資許多道路、醫院等基礎設施項目。

西方長期批評大陸提供非洲國家貸款，目的是透過這些貸款扣押非洲的資產，但報導補充，非洲國家積欠西方的債務，實則是大陸的三倍之多。Paul H. Nitze高級國際研究學院中非研究計畫主任布羅蒂坎（Deborah Bräutigam）質疑西方說法，「我們研究表明，大陸銀行願意重組現有貸款條款，且從未扣押過任何國家的資產」。