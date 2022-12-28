淡水區公所在新北市府「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」的協助及指導下，繼紅毛城主題共融遊戲場之後，再添一座輕軌主題特色遊戲場，讓淡水居民不用出遠門，也可以享受到豐富且有特色的遊戲設施。

淡水區公23公園遊戲場以淡水輕軌為主題進行設計，公園內共有4節輕軌外型車箱，車箱內搭配互動性遊戲設施，其中部分車箱為高架，部分車箱為平面方式，結合淡海輕軌既有高架也有平面之意象。

另外遊戲場內除輕軌車箱主體遊戲區外，亦有盪鞦韆、溜索、礫石坑、鑽孔、攀爬繩、Push-Bike、溜滑梯及野餐區等多樣遊憩休閒設施，其中多項設施如盪鞦韆、溜滑梯、溜索與Push-Bike等都為目前兒童非常喜愛之遊具，遊戲場完工後不但可增添親子互動時光，也讓視覺景觀上更加豐富活潑。

新北市政府於2019年4月成立跨局處工作小組共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估並納入公民參與。

本次公23公園即為該計畫協助改善之公園，於公園兒童遊戲場規劃設計階段，除依「新北市遊戲場設計工作手冊」辦理工作坊廣納民眾及跨域專家學者等各方意見外，也須符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」等相關規定，為的就是讓民眾玩得開心，玩得放心。

淡水區長巫宗仁表示，感謝市府的經費補助及議員的大力支持，讓淡水區公所能以淡海輕軌捷運為主題設計出民眾所期待的大型兒童遊戲場，是一座多功能適合親子遊憩的好地方，也讓淡水區的居民不用出遠門也可以享受到豐富且具有特色的遊戲設施，後續公所將持續推動設置或更新轄內設施環境，建構更完善及多元的休憩空間。