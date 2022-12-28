女星劉雨柔今年9月宣布與職業格鬥選手黃育仁(Jeff)離婚，結束近6年的夫妻關係。沉澱3個月，近日她在節目剪斷昔日的喜帖，哽咽地說：「兩個人都輸了所以沒必要繼續留。」

劉雨柔參加節目《11點熱吵店》前任物品銷毀大會的單元，她表示當初想要與眾不同的婚禮，因此準備過程非常用心，小鐘也誇劉雨柔的婚宴是他看過史上最特別的，兩人在舞台上打拳擊，大走格鬥風。

「大家都知道我前夫是職業選手，所以我覺得婚禮不應該是只有往女生想要的方向辦，我老公，我前夫也很希望有一個這樣的婚禮」，此時主持人發現劉雨柔一時改不了稱謂，她笑笑默認，繼續講解婚禮的主題是競技場，所以把喜帖設計成看比賽的門票，有桌次、人數和歡迎詞，讓賓客一目了然。說到這裡，劉雨柔強顏歡笑，無法繼續下去，主持人Melody暖心搭肩安慰。

劉雨柔解釋剪喜帖的原因，是因為沒辦法回到過去摧毀婚宴，所以最有紀念意義的就是喜帖，哽咽地說：「我覺得這場比賽兩個人都輸掉了，所以沒有必要繼續留著，很值得銷毀。」她也透露離婚的主因：「兩個人分開都會比較快樂，綁在一起不快樂，我覺得分開祝福他這件事更難做到。」

劉雨柔毫不猶豫地先剪開信封，再緩緩剪喜帖，努力擠出笑容不讓人擔心，Melody拍拍她的肩膀安慰，現場來賓也鼓勵她繼續向前走。