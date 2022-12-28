大陸國台辦28日宣布，大陸全國政協教科衛體委員會副主任宋濤已出任中共中央台辦、大陸國台辦主任。國立政治大學東亞研究所特聘教授王信賢分析，國台辦面臨國際與兩岸大環境欠佳、相關作為對內對外兩面都不討好，宋濤的任命旨在改變此種困境，也代表中國國家主席習近平欲進一步掌握對台工作。

王信賢接受本報採訪時指出，宋濤除了與習近平擁有良好關係、受習近平信任，如任職於中共中央對外聯絡部部長時曾多次代表習近平出訪北韓、越南、寮國、古巴、俄羅斯等國。王信賢判斷，宋濤與王滬寧也有不錯的關係，兩人於中共十九屆時有諸多共事機會；王滬寧除了掌管意識形態與宣傳，也分管中聯部。

王信賢認為，宋濤雖非出自涉台系統，但卻更能去執行中共中央對台工作領導小組的意志，因為宋濤與對台一把手習近平，以及未來將成為對台二把手的王滬寧都有很好關係，「這滿重要的」。

此外，雖然宋濤對台辦事務較不熟悉，但是目前台辦三位副主任都有較深厚的涉台經驗，尤其是陳元豐和龍明彪。有這些副主任輔佐宋濤關於台辦的日常事務，應該不成問題。反而正因為宋濤與習近平和王滬寧的關係，其扮演的角色可能更加吃重。

王信賢指出，宋濤的出任，意在提升台辦作為統戰工作的重點，並完全有能力執行對台工作領導小組的意志。談及對台統戰工作未來的重要性時，王信賢解釋，王滬寧可能會加強推動「民主協商」；石泰峰作為統戰部長，於中央書記處的排名提前至第二位也是例證。

談及宋濤不具備中共中央委員身分，王信賢認為，重點還是在於宋濤與習近平的關係。另從中共組織的觀點來看，王信賢分析，宋濤沒進入中共中央委員會，顯示其擔任國台辦主任一事可能並非起初所設想，而是最後才被考慮，但「或許不久後就會給宋濤中委的身分」。