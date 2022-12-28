8樂登山隊等人日前到大崗山水泥舊礦區淨山，挖出的大型車廢棄輪胎體積有半個人的身高。（8樂登山隊提供／林瑞益高雄傳真）

8樂登山隊等人日前到大崗山水泥舊礦區淨山，合力清除廢棄輪胎。（8樂登山隊提供／林瑞益高雄傳真）

中華民國山難救助協會日前結合南區搜救委員會與「8樂登山隊」到大崗山水泥舊礦區淨山，共挖出一批廢棄輪胎與廢棄物等物品，目測這批廢棄物數量龐大，約有數十公噸。志工們研判這些廢棄物只是一小部分，將擇日再上山淨山。

「8樂登山隊」隊員日前共出動56名志工參與淨山活動，大家合力挖出一個又一個的廢棄輪胎、廢棄鐵桶、廢棄塑膠地墊等物品，這些廢棄物堆成一座小山，令人吃驚。

一名山友表示，真的不懂為何有人會把這些廢棄物品丟棄到山林內。山友們將此狀況貼在山難救助協會的社群臉書上，引起諸多討論。網友們認為，到山林掩埋這些廢棄物相當不可取，希望檢調早日查出真相。

這些事業廢棄物出土後，地主國有財產署南區分署會同環泥人員到場會勘，但環泥否認與這批廢棄物有關連。由於沒有直接證據證明這批廢棄物屬於何方，因此國財署先以塑膠帆布覆蓋這批廢棄物，再擇日找人把這批廢棄物運下山。