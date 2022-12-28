付了訂金想買預售屋，建商怎麼會說漲就漲？一名網友表示，他下訂了一間1500萬元的預售屋，苦苦等了2年才收到開工通知，不料建商這時竟以通貨膨脹為由，要將價格調漲至1820萬元，讓這名網友錯愕不已，貼文曝光後，引發網友討論，甚至有律師直言，若不願意接受漲價，只能選擇拿建商的賠款。

原PO在臉書粉專《靠北建商2.0》投稿，表示自己2年前訂了一間1500萬元的預售屋，最近終於收到開工的消息，但在他準備要去簽約時，建商卻說：「這2年通膨很高，所以漲價」，硬是多加了320萬元，總價變成1820萬元。

建商更直接了當詢問：「還要不要」，表明原PO若無法接受漲價，將全額退回原本的訂金10萬元，另外還會再提供10萬元作為補償，對此，原PO心裡很不是滋味，只好上網發文請益，「這樣合理嗎？」

貼文曝光後，有不少網友回應，認為若原PO當初只有付訂金，沒有正式簽署合約，建商喊漲也完全拿他沒轍，只能選擇退訂領賠償金，「沒有簽約嗎？簽約價錢就釘死了」、「建商違約不賣，賠2倍訂金，沒什麼問題啊」，另外，也有律師出現在留言串，表示若只付訂金沒簽約，建商確實可依民法249條第3項，賠錢了事。