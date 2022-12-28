大陸四川省成都市，日前有1名穿著火辣的正妹，竟然就在「人民調解室」大膽的熱舞，而一旁的好友不僅將這畫面拍下，還嬉笑喊「搖起來」，而這段影片也被拍下PO上網後，但網友卻認為「這是請夜店的女郎嗎？」、「衣服不暴露，是場合不對」；對此，該調解室辦公室工作人員指出已進行相關影片調查，而當地警方卻表示不清楚此事。

綜合陸媒報導，四川省成都市1處「人民調解室」，疑似日前有1名長髮正妹，穿著紅色包臀短裙、黑色絲襪，踩著黑色高跟鞋，大露香肩、美腿竟然就在調解室內熱舞起來，一旁疑似好友的友人還嬉笑喊「搖起來」，而這段火辣影片也被拍下PO上網流傳。

對此，該調解室辦公室的工作人員表示，將會針對相關影片進行調查處理；然而，轄區的派出所員警則表示不清楚此事。

火辣又性感影片曝光後，引起網友紛紛留言表示「暴露嗎？重點應該是在不該跳舞的地方跳舞吧」、「這是請夜店的女郎嗎？」、「雖然衣著談不上暴露，調解室跳舞也不算違法行為，但是為了流量，隨時隨地發瘋的嫌疑還是最大」、「別打馬賽克，讓大家看看，這是什麼樣的人物」、「衣服不暴露，是場合不對」。