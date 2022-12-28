博客來遭爆用「假承攬真雇傭」合約壓榨不識字清潔阿姨20年，引發軒然大波，事隔24小時雙方達成和解，風波看似告一段落，但事後卻又傳出，李姓清潔婦委任律師陳又新遭到解任是博客來提出的要求，再度引起話題。對此統一委任律師劉韋廷晚間PO長文反駁。

劉韋廷28日晚間在臉書「劉韋廷律師的立勤小學堂」PO文「博客來的紛爭應該已經告一段落，但有很多該澄清的還是要澄清」，他澄清，沒有人提出要求清潔阿姨撤換陳又新律師，單純是清潔阿姨不想把事情鬧大，因此才解除委任，網上的傳言完全不是事實。

劉韋廷指出，是當天下午雙方準備和談時，陳律師突然告知不會加入群組，這才知道是當事人與其家人的意思。他表示，博客來準備的賠償方案比勞基法更優惠，但當事人堅持只拿勞基法該有的權益，就算陳律師在場也不會有影響。

劉韋廷說，阿姨家人希望事情快點告一段落，不要一直上新聞，對雙方都不好，因此才會希望博客來先出一份書面聲明給大眾，表示雙方都已和解，但由於不想要本名曝光，因此其家人才會使用錄音方式，稿子由家人擬定，阿姨照著念。他說，阿姨不擅言詞，因此乍看一句一句念很像被強逼，但事實就是一切流程都是依照對方家人所要求。