嘉義縣溪口鄉一對母子被發現分別陳屍在屋外和房間床上，因女兒返家探視才發現兩人死亡，檢警相驗， 56歲張姓男子臉及手腳發黑，明顯死亡多日，死因為心因性休克，至於87歲張母頭部有外傷，疑似因跌倒又無人發現，才會意外身亡。

檢警表示，患有小兒麻痺的張男和母親同住在溪口鄉一處透天厝，昨上午張男住民雄鄉的姊姊回娘家探望母親，發現大門深鎖，叫人無人應答，打算從後門進入屋內，卻驚見老母親仰躺在後門附近，頭部有明顯外傷，上前呼叫才發現母親早已氣絕，嚇得馬上報警。

死者姐姐報警後，進入屋內打算看弟弟在不在家，進入張男位於2樓的房間，看到弟弟全身發黑死在床上，幾分鐘內接連看到兩個至親死在眼前，張姐當場淚崩。

由於現場無外力介入跡證，檢警研判，張男因天氣寒冷，意外引起心肌梗塞猝死，而張母從後門外出卻不慎跌倒撞擊頭部，暈倒又延誤送醫才不幸身亡，死因為意外。