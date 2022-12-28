許多人在成長過程中可能會對於「性」感到好奇，不過卻無法深入了解。一位25歲母胎單身的男網友表示，最近他和高中時認識的T發生性關係，沒想到隔天想到對方的臉時，都會發生生理反應，讓他直呼「有點不知道自己的性向」，貼文一出引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己活了25年都不曾約炮，雖然對女生有感覺、平時也會看片尻尻，不過不曾對女生喜歡到開口告白；最近有個外型看不出是女生的女同志好友，因為被前女友要求要有侵入性性行為，所以找上他學習，結果兩人就這麼糊裡糊塗發生關係。

原PO坦言，一開始他建議好友可以看A片學習，還一度推辭好友的床戰邀約，擔心好友的伴侶無法接受，沒想到好友卻回應，「靠X哦都分手了，當然是跟我啊，做一次看看學經驗」；結果原PO隔日一整天想到好友的臉時，身體都會起生理反應，讓他直呼「有點不知道自己的性向」，因此上網求助。

對此，許多人紛紛回應，「情況有點複雜」、「所以你是懷疑你是不是gay嗎？因為跟一個看起來像男的女T打砲？教你，去約一個gay打砲看看會不會硬，直男絕對不會硬，會硬的不是雙性戀就是gay」、「可能你喜歡女生陰道給你的感覺」、「性向女很難對男生有感覺吧，而且正常人會為了學個經驗跟朋友打炮嗎？還是他是雙」、「你們兩個可能都是雙」。