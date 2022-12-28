25歲DJ藍星蕾（Amber Na）出生於馬來西亞，五官甜美的她擁有沙漏型S曲線與E級上圍，過去因一張辣照被網友封為「平交道女神」，近期她在台灣有工作，正巧南韓知名網紅「DJ SODA」（黃素熙）也受邀來台，兩位火辣正妹合體，讓不少網友激動。

藍星蕾今日在Instagram曬出合照，「Back stage,done our show at DSPACE Taipei（後臺，在DSPACE完成了我們的秀）」，當天SODA開專場表演，藍星蕾特地現身支持，兩人事後在後臺合照，她們都有著火辣身材，SODA選擇貼身長袖和皮短褲，露出白皙美腿，藍星蕾則穿著運動內衣和短裙，深U剪裁曬出渾圓曲線，火辣程度破表，穿著略勝一籌，站在一起非常賞心悅目。

DJ藍星蕾和SODA國籍不同，兩人罕見同框。（圖／amberna_official Instagram）

兩位火辣女神的合體引起無數網友驚呼：「妳們真可愛」、「DJ amber（藍星蕾） 遇見SODA」、「两位女神终于同框了」、「Korea（韓國） Vs msia（馬來西亞）」、「妳們可以組團了」、「都好美」、「世界最辣」、「兩大DJ合影」、「蕾蕾好美」、「蕾蕾贏了」。

SODA外型甜美卻有著火辣身材，時常在世界各地表演，近期她舉辦世界巡迴表演，第一站就是台灣，過去她以音樂節邀請嘉賓身份訪台，卻沒有在台灣舉辦個人專場演出，表示對台灣有著特殊的感情，害羞形容有種「初戀」的感覺，也很想念台灣的樂迷。SODA透露因為覺得韓國比台灣冷，所以這次來訪一件大外套都沒有帶，逛夜市只有短袖和短裙，讓她直呼：「真的很冷！」更現學現賣台語：「寒嘎麥係」（冷得要死）。